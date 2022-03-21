Yenişehir Belediyesinin YESMEK kursları iş sahibi olmak isteyenlerin ilgi odağı oldu

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından istihdamın artırılması amacıyla "Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını Aralayalım" sloganı ile başlatılan Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) meslek ve iş sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istihdamın arttırılması amacıyla paydaşları ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) işbirliğinde 5 Bin 300 kişinin faydalanacağı YESMEK kursları devam ediyor.

Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında kurulmuş olan İstihdam ve Kariyer Merkezi’nde açılan YESMEK kurslarında, ilçede her yıl binlerce vatandaşın eğitim almalarını ve meslek sahibi olmalarını sağlayacaklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, “İlçemizde nitelikli iş gücünün arttırılması, eğitim alan insan sayısının çoğaltılması ve eğitim alan vatandaşlarımızın ilçemizdeki iş yerleri ve fabrikalarda istihdamın sağlanabilmesi amacıyla YESMEK Projemizi hayata geçirdik. Bu kapsamda açtığımız, dijital becerilerin geliştirilmesi ve kariyer becerileri, ofis programları kullanımı, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza, çağrı merkezi elemanı, aşçı yardımcılığı, satranç, sosyal medya uzmanlığı, grafik ve animasyon, oda temizleyicisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, plates, tekstil, genel muhasebe programları, işaret dili, el sanatları, zumba, çocuk gelişimi gibi kurslarımızdan şimdiye kadar çok sayıda vatandaşımız eğitim aldı. Bu eğitimlerimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi, Yenişehir Belediyemizin internet sitesi YESMEK linki üzerinden veya Yenişehir Belediyemize gelerek yüz yüze yapabilirler. Şimdiden meslek ve iş sahibi olacak olan vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olacağımız için gururluyuz’’ dedi.

"Kariyer günleri etkinlikleri düzenleyeceğiz"

YESMEK kurslarında verilen eğitimler sonucunda başarılı olan kursiyerlerin istihdamlarının gerçekleştirilebilmesi adına iş insanları ile buluşabilecekleri kariyer günleri etkinlikleri düzenleyecekleri belirten Başkan Beşikci, böylece işveren ile nitelikli çalışan arasında bağlantı kurmuş olup, vatandaşların istihdamlarına katkı sunmuş olacaklarını ifade etti.