Yenişehir Belediyesinden vatandaşlara iftar sonrası spor eğitimi

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, ilçede bulunan parklarında ‘’Sağlıklı Yaşam Sporu’’ projesi çerçevesinde vatandaşlara, her sabah ve her akşam iftar sonrasında spor eğitimleri veriyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatıyla Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü’nün profesyonel eğitmenleri eşliğinde "Sağlıklı Yaşam Sporu" projesi çerçevesinde her sabah ve her akşam iftar sonrasında Anıt Park, Koşu Yolu Parkı ve Yenişehir Belediye Parkı’nda spor eğitimleri düzenliyor.

Sağlıklı yaşamın bir hayat biçimi haline getirilebilmesi adına alanında uzman eğitmenler aracılığıyla vatandaşların spor yaptıklarını belirten Başkan Beşikci, “Spor yapmanın vücudumuzun ve beynimizin zinde hissedilmesini, stres seviyemizin azalmasını, beslenme düzenimizin iyileşmesini ve yaşam kalitemizin artmasını sağladığını biliyoruz. Bu nedenle başlattığımız ‘’Sağlıklı Yaşam Sporu’’ projesi ile her sabah ve her akşam iftar sonrasında Anıt Park, Koşu Yolu Parkı ve Yenişehir Belediye Parkı’mızda alanında uzman kadın ve erkek eğitmenlerimiz aracılığıyla her yaş grubuna göre ayrı ayrı spor eğitimleri düzenliyoruz” dedi.

Parklarda vatandaşlarla spor eğitimlerinin ısınmayla başladığını aktaran Başkan Beşikci, “Kültür, fizik hareketleri, koşu, pilates ve step - aerobik hareketleriyle devam ediyor. Bizlerle şimdiye kadar doktorlarının tavsiyesiyle spor yapan diyabet, hipertansiyon, eklem hastalığı, bel ve boyun fıtığı tanısı almış vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşamın bir hayat biçimi hâline getirilmesi için spor aktivitelerimize katılmaya davet ediyorum’’ ifadelerinde bulundu.