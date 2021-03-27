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Yenişehir Belediyesinden ’Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi’ tanıtımı yapıldı

Diyarbakır’da Ortopedik Engelliler Derneği tarafından düzenlenen ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul gören projenin tanıtım etkinliği Yenişehir Belediyesi engelsiz yaşam merkezinde yapıldı.

DİYARBAKIR 27.03.2021, 16:57
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Yenişehir Belediyesinden ’Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi’ tanıtımı yapıldı

Diyarbakır’da Ortopedik Engelliler Derneği tarafından düzenlenen ve Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul gören projenin tanıtım etkinliği Yenişehir Belediyesi engelsiz yaşam merkezinde yapıldı.

Diyarbakır’da Ortopedik Engelliler Gücü Spor Kulübü Derneğinin hazırlamış olduğu ’Sporla Engelleri Aşıyorum Projesi’ Gençlik Spor Bakanlığı tarafından kabul gördü. Kabul edilen projenin tanıtımı Yenişehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezinde yapıldı. Tanıtım etkinliğine dernek üyeleri katıldı.
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