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Yenişehir Belediyesi’nden spora ve sporcuya yatırım

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi bünyesinde kurduğu Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü kendine güveni olan, her alanda yeterliliği olan gençleri yetiştirerek farklı ödüller almalarını sağlıyor.

DİYARBAKIR 20.11.2021, 14:57
Yenişehir Belediyesi’nden spora ve sporcuya yatırım

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi bünyesinde kurduğu Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü kendine güveni olan, her alanda yeterliliği olan gençleri yetiştirerek farklı ödüller almalarını sağlıyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir ilçe Belediyesi Spor Kulübü tarafından futboldan basketbola, tenisten atletizme, kickbokstan, satranca kadar her spor dalında gençlere eğitimler verdiklerini ve bu başarılı eğitimlerin sonucunda sporcuların önemli ödüller kazandığını söyledi. Kaymakam Beşikci, Yenişehir Spor Kulübü’nün aktif olarak spor eğitimlerine devam ettiğini ve tüm Yenişehirli gençlerin bu eğitimlere katılabileceğini belirterek, “Yenişehir Spor Kulübümüz tarafından verilen eğitimler sonucunda bir çok sporcu gencimiz bir birinden önemli ödüller almaya hak kazandılar” dedi.

“Yenişehirli sporculara şampiyonluk ödülleri”

Kaymakam Beşikci, "Sporcularımızdan Ceren Kaçar, İtalya’nın Jesolo Şehri’nde yapılan Dünya Kickboks Şampiyonası’nda Milli Takımımızı ve ilimizi temsilen 50 kiloda 3. oldu, Sıpan Yüzen Kayseri’de yapılan İller Arası Alparslan Türkeş’i Anma Muaythai Şampiyonası’nda 67 kiloda 2. oldu, Delal Köse Ankara’da yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu’nda Yıldız Kızlarda derece elde etti, ilimiz Diyarbakır’da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’nda Delal Köse Yıldız Kızlarda 1. oldu, Suhud Hasan Yıldız Erkeklerde 1., Eda Demir Küçük Kızlarda 3., Azat Cankat Küçük Erkeklerde 3. oldu. 13-14 Kasım Ceylan AVM’de Satranç Turnuvasında minik satranç ustalarımız ödül aldı. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 2022 yılında branşlarına on yeni branş daha ilave edecek ve oluşturulan bu yeni branşlarda takımlar oluşturup, federasyonlarla görüşüp Türkiye Şampiyonaları’nda Yenişehir Belediyemizi temsilen yarışmalara katılmaları sağlanacaktır. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürütülecek çalışmalar ile Kış Spor Okullarımızda eğitim alan çocuklarımız arasından Halk Oyunları, Kickboks, Yüzme, Basketbol ve Futbol branşlarında yetenek taraması ile yeteneklileri seçip, lisansları çıkarılacak. Belediyemiz, bu çalışmaların yanında ilimizdeki gençleri Spor Lisesi, Askeri Polis Okulları ve Beden Eğitimi Bölümleri sınavlarına hazırlayacaktır" diye konuştu.

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