Yenişehir Belediyesinden onkoloji hastalarına moral ziyareti

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile Kadın ve Aile Müdürlüğü ekipleri Dicle Üniversitesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ekipleri Dicle Üniversitesi Onkoloji Bölümünde yatmakta olan 50 kanser hastasını ziyaret ederek, Yenişehir Belediyesi bünyesinde bulunan Aile Destek Merkezlerinde üretilen pijama ve nevresim takımları ile terlikleri kanser hastalarına hediye ederek moral verdi.

Belediyeciliğin yol, su, kaldırım, altyapının yanında sosyal yönden ele alınması gerektiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Günümüzde sosyal belediyecilik söylemi ciddi anlamda önem kazanıyor. Çünkü toplumun dezavantajlı kesimleri olarak tabir edilen kimsesiz, dar gelirli ve hasta vatandaşlarımıza da sahip çıkmak onların ihtiyaçlarını karşılamak moral ve motivasyonlarını artırmakta yerel yönetimler olarak bizlere düşüyor. Yenişehir Kaymakamlığımız ve belediyemiz ilgili müdürlükleri aracılığı ile ilçemizde ihtiyaç sahibi birçok ailemize desteğimiz bulunmaktadır. Bu hizmetlerimiz süreklilik esasına göre gerçekleştiriyoruz. Bütün bu hizmetlerin hasta vatandaşlarımızın moral ve motivasyonunu artıracak ve ihtiyaçlarını karşılayacak desteklerimiz Kadın ve Aile Müdürlüğü ekiplerimizle devam edecektir" dedi.