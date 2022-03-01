Yenişehir Belediyesinden öğrencilere sinema şenliği

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından ilçede bulunan 39 ilköğretim okulunda bulunan öğrencilere yönelik olarak başlatılan Sinema Şenlikleri devam ediyor.

Öğrencilerin sosyalleşmeleri ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik düzenlenen Sinema Şenliği Projesi kapsamında hiç sinemaya gitmemiş 7-13 yaş arası 200 öğrenci sinema ile buluşturuldu. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin talimatları ile Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen öğrencilere Sinema Şenliği Projesi kapsamında ilçede bulunan 39 İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilere Sinema Şenliği yaşatılıyor.

Yenişehir İlçesi’nde bulunan ilköğretim okullarındaki 7-13 yaş arasındaki öğrencilerin sosyalleşmeleri ve motivasyonlarını arttırmaya yönelik çocukların seviyesine uygun animasyon filmlerin izletildiğini belirten Beşikci, "İlçemizde bulunan tüm ilköğretim okullarını kapsayan projemiz ile çocuklarımızın seviyelerine uygun en yeni animasyon filmi izletilerek, çocukların birbirleriyle kaynaşmaları ve eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanmaktadır" dedi.

Beşikci, Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak tüm öğrencilere yönelik etkinliklerin devam edeceğini de anlatarak,’’ İlköğretim öğrencilerimize yönelik faydalı etkinlikler düzenleyerek eğitimin güzelliğini ortaya koymayı amaçlamaktayız. Sadece ilköğretim öğrencilerimize yönelik değil ilçemizde bulunan 138 okulumuzda bulunan tüm öğrencilerimize yönelik kitap, sinema, tiyatro, kütüphane, okuma alanları, gezi programları ve sosyal faaliyetler düzenleyerek Sosyal Belediyeciliğin gereğini yapmaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Öte yandan Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan sinema salonunda film izleyen çocuklara sinema giriş ve çıkışlarında çeşitli ikramlarda bulundu.