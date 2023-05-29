Yenişehir Belediyesi’nden öğrenci ve engellilere hijyen seti desteği

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler ile engelsiz bireylere hijyen bakım seti desteğinde bulundu.

Yenişehir Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler ile engelsiz bireylere, içerisinde şampuan, yüz yıkama jeli, diş fırçası, diş macunu ve bayanlara yönelik kişisel bakım setlerinin bulunduğu hijyen paketlerinin dağıtımı yapıldı.

Yenişehir ilçesine bağlı kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler ile engelsiz bireylere yönelik hijyen seti dağıttıklarını belirten Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, öğrencilerin ve engelsiz bireylerin sağlığı ve eğitiminin kendileri içi her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Ekiplerin hem kişisel koruma alışkanlığı edinen öğrencilerin hem de eğitim aldıkları okulların, kütüphanelerin hijyenini sağlamak için çalışmakta olduğunu ifade eden Başkan Beşikci, “Bizim için çok kıymetli olan öğrencilerimize ve engelsiz bireylerimize her türlü destek olmak yüzlerini güldürebilmek bizleri mutlu etmektedir’’ dedi.