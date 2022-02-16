Yenişehir Belediyesinden marketlerde KDV denetimi

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, marketlere denetimlerine hız verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok gıda ürününde KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürüldüğünü açıklamasının ardından Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, birlikte marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, raflardan aldıkları ürünlerle kasaya giderek, ürünlerin etiketleri ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Yazar kasa kontrolü de yapan ekipler, fişlerdeki KDV oranının düşüp düşmediğini kontrol etti.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, temel gıda maddelerinde uygulanan yüzde 8’lik Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 1’e düşürülmesinin ardından ilçede denetimlerin sıklaştırılacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girin gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8’den 1’e düşürülmesiyle ekiplerimiz ilçemizde bulunan market ve bakkalları denetleyerek bilgilendirmektedirler. Karara uymaları noktasında gerekli uyarılar yapılmaktadır’’ dedi.