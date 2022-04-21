Yenişehir Belediyesinden görevden alındığı iddia edilen başkan yardımcısına ilişkin açıklama

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesapları ve basın kuruluşlarında Ahi Evran Parkı içerisinde bir yapıda yüklenici firmanın kalitesiz inşaat malzemesi kullanmasından meydana gelen çökmeden sonra Belediye Başkan Yardımcısının görevden alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Aziziye Mahallemizde içerisinde Hanım Evi Millet Kıraathanesi, İlk Bahar Millet Kıraathanesi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu Ahi Evran Parkımız içerisinde bulunan bir binanın zemininde aşırı yağışların yaşandığı dönemin akabinde binanın zamanla oturması ve aşırı çatlak ve göçüklerin oluştuğu belediyemiz teknik personellerince tespit edilmiş yüklenici firmaya bildirildi. Yüklenici firmaya gerekli uyarıların yapıldı. Yapılan gerekli uyarılarda yapılacak çalışmaların yüklenici firma tarafından yeniden yapılması gerektiği, aksi taktirde Belediyemiz tarafından yapılması durumunda ise firmaya ait teminatından onarım bedelinin Yapı Genel Şartnamesi çerçevesinde tahsil edileceği bildirilmiştir” denildi.

Yaşanan bu durum karşısında Yüklenici firmanın kalitesiz inşaat malzemesi kullanması ve bunun denetlenmemesi sonucu meydana gelen çökmeden sonra Belediye Başkan Yardımcısının görevden alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmamakta olduğu bildirilen açıklamada, “Başkan Yardımcısının görev sorumluluğunda bir iş ve işlem olmamakla birlikte burada belediyemizin idari ve teknik personellerinin kusurundan ziyade yüklenici firmanın yanlış imalatından kaynaklanmaktadır. Bu konuda da belediyemiz gerekli tüm yasal süreci titizlikle takip edildi. Yenişehir Belediyesinin şeffaf, eşit, etkin, çevreci, adil, güler yüzlü ve kamu yararını gözeterek hayata geçirdiğimiz proje ve eserlerimizle bir çok kez ulusal ödüllere layık görülmüştür. Bu doğrultuda Yenişehirli vatandaşlarımızın refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek için ilçemize sahip çıkarak çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ve Belediye kaynaklarının Yenişehirli vatandaşların hizmetine en verimli, etkin ve şeffaf bir şekilde adil olarak kullanmayı ve bundan sonrada vatandaşlarımızla birlikte önemli projelere imza atmaya devam edileceği” ifadelerine yer verildi.