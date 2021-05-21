Yenişehir Belediyesinden esnafa vergi indirimi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediye meclisince, 2020 ve 2021 yılları içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin bu dönemlere ait ilan, reklam ve temizlik vergisinin alınmaması yönünde karar alındı.

Yenişehir Belediyesi, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yeni korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun maddesi ile birlikte harekete geçti. Belediye meclisi, 2020 ve 2021 yılları içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin bu dönemlere ait ilan, reklam ve temizlik vergisinin alınmaması yönünde karar aldı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci başkanlığında toplanan Yenişehir Belediyesi meclisi ayrıca kapalı olması mümkün olmayan iş yerleri dışında kalan tüm ticari işletmelerin ilan ve reklam vergisinde yüzde 50 indirim yaptı.

Kaymakam Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında Resmi Gazetede yayımlanan kanun maddesi ile ilgili olarak bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması için kararlar aldıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Belediye meclisimiz Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korona Virüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun maddesi ile birlikte 2020 ve 2021 yılları içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı dönemlere ait ilan, reklam ve temizlik vergisinin alınmaması kararlaştırıldı. Ayrıca kapalı olması mümkün olmayan iş yerleri dışında kalan tüm ticari işletmelerin ilan ve reklam vergisinde yüzde 50 indirim yapma kararı aldık. Belediye olarak salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bu zorlu sınavdan birlikte başarıyla çıkacağız. Bugüne kadar her zaman yanlarında olduğumuz esnafımıza bu zor günlerinde belediye olarak bizlerde destek verelim istedik” dedi.