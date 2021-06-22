Yenişehir Belediyesinden 30 mahallede spor ve sinema etkinliği

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi çocuk ve gençlerin yaz aylarını daha verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla ’Mahallede spor ve sinema Etkinliği’ düzenleyerek gençlerin pandemi süreci ve sınav stresinden kurtulmalarını sağlayacak.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile hafta başı 30 mahallede ’Mahallede spor ve sinema etkinliği’ düzenlenecek. Etkinlikle ile ilgili açıklama yapan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Hantepe Mahallesi’nde başlayacak olan etkinliğe her yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin katılabileceğini belirterek, birbirinden çeşitli etkinliklerin düzenleneceği programların 30 mahallede iki hafta boyunca devam edeceğini söyledi. Kaymakam Beşikci, "Kırsal ve merkez mahallelerimizde profesyonel eğitimcilerimizin eşliğinde geleneksel okçuluk, dart, yer satrancı, masa tenisi, golf, langırt, basketbol, çocuk oyunları turnuvaları düzenleyip, daha önce hiç sinemaya gitmeyen vatandaşlarımızı sinemayla, küçük çocuklarımızı da animasyon sinemasıyla buluşturacağız" dedi.

Öte yandan Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ’Mahallede spor ve sinema etkinliğinde’ sinema gösterimlerinde gençlere ve çocuklara patlamış mısır, içecek gibi çeşitli ikramlarında yapılacağı belirtildi.