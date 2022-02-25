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Yenişehir Belediyesinde ‘Üretimin Gücü Birleşiyor’ projesi başladı

Diyarbakır’da kadın kooperatifçilik bilincinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kadın kooperatiflerinin kent ekonomisinde aktif kuruluşlar haline gelmesinin sağlanacağı “Üretimin Gücü Birleşiyor’’ projesi düzenlenen lansman toplantısıyla start aldı.

DİYARBAKIR 25.02.2022, 11:55
Yenişehir Belediyesinde ‘Üretimin Gücü Birleşiyor’ projesi başladı

Diyarbakır’da kadın kooperatifçilik bilincinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve kadın kooperatiflerinin kent ekonomisinde aktif kuruluşlar haline gelmesinin sağlanacağı “Üretimin Gücü Birleşiyor’’ projesi düzenlenen lansman toplantısıyla start aldı.

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan GAP İdaresi tarafından desteklenen “Üretimin Gücü Birleşiyor” projesinin lansman toplantısı gerçekleştirildi. Projesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Türkiye’de son zamanlarda Kadın Kooperatiflerine ilgi ve desteğin arttığını belirterek, “Yenişehir Belediyesi olarak bu konuda bir proje hazırlayarak GAP İdaresi’ne sunduk. Onların da desteğini alarak ilimizde bulunan Kadın Kooperatiflerini tek çatı altında toplama çalışmalarını başlattık. Projemiz ile ilimizdeki Kadın Kooperatiflerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşabilmeleri, kapasitelerinin geliştirilmesi, aralarında koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunmaktayız” dedi.

Kentte faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşacağını ifade eden Beşikci, “Kapasitelerinin geliştirileceği, birlikte çalışma anlayışının oluşturulacağı, kooperatifler arasında koordinasyon ve işbirliğinin artırılacağı projemizle ayrıca kadınlara yönelik e-ticaret eğitimleri, kurumsal kimlik çalışmaları, teknik geziler, ürün iyileştirme ve ürün çeşitliliği desteği, satış ve pazarlama eğitimleri, mentör desteği, reklam ve tanıtım eğitimleri, mali yönetim eğitimleri verilecektir. Üçkuyu Mahallemizde inşa ettiğimiz Nev Bahçe’nin içerisinde Kadın Kooperatifleri Üretim Serası ve Kadın Kooperatifleri Satış Büfesi de yer alacaktır. Ayrıca ilimizde GAP Bölgesi kadın kooperatiflerinin katılımıyla ‘’Kadın Emeği Festivali’’ yapılacaktır. Üretimin gücü birleşiyor projemizin kadın kooperatiflerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından hayata geçirilen “Üretimin Gücü Birleşiyor” projesi hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Yenişehir Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen lansman toplantısı’na Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, GAP İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Ataman, Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Kadın Kooperatifleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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