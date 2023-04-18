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Yenişehir Belediyesi vatandaşlara Yasin-i Şerif ve tesbih hediye etti
DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR BELEDİYESİ, KOOPERATİFLER MAHALLESİNDE BULUNAN OFİS CAMİDE İBADETLERİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN CAMİYE GİDEN VATANDAŞLARA YASİN VE TESBİH HEDİYE ETTİ.
DİYARBAKIR 18.04.2023, 14:30
Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, Kooperatifler Mahallesinde bulunan Ofis Camide ibadetlerini yerine getirmek için camiye giden vatandaşlara Yasin-i Şerif ve tesbih hediye etti.
Belediye personellerinden hediye alan vatandaşlar, Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikçi’ye selamlarını iletti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri camiye gelen vatandaşlara Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin selamlarını aktardı.