Yenişehir Belediyesi vatandaşlara Yasin-i Şerif ve tesbih hediye etti

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, Kooperatifler Mahallesinde bulunan Ofis Camide ibadetlerini yerine getirmek için camiye giden vatandaşlara Yasin-i Şerif ve tesbih hediye etti.

Belediye personellerinden hediye alan vatandaşlar, Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikçi’ye selamlarını iletti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri camiye gelen vatandaşlara Yenişehir Belediye Başkanı Murat Beşikci’nin selamlarını aktardı.