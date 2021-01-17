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Yenişehir Belediyesi temizlik seferberliği başlattı
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte rutin faaliyetlerinin yanı sıra her mahalleye ayrı bir çalışma programı uygulayarak bölge bölge genel temizlik seferberliği başlattı.
DİYARBAKIR 17.01.2021, 12:24
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Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu kısıtlamasıyla birlikte rutin faaliyetlerinin yanı sıra her mahalleye ayrı bir çalışma programı uygulayarak bölge bölge genel temizlik seferberliği başlattı.Günlük rutin çalışmalarının yanında mahalle mahalle uygulama yapan Yenişehir Belediyesi, tüm birimleri ile girdiği mahalleyi baştan aşağıya elden geçirme çalışmalarına devam ediyor. Çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortam için kentte bütün tedbiri alan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, hafta sonu kısıtlamasıyla boşalan cadde ve sokaklarda ekiplerinin genel bakım ve temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Belediye ekiplerinin tüm mahalleler için tek tek uygulama yaptığını belirten Kaymakamı Beşikci, "Ekiplerimiz girdikleri mahalleyi baştan aşağı elden geçiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt ve onarım çalışması yaparken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz parklarda iyileştirme çalışmaları ile çevre düzenlemesi yapıyor. Temizlik Müdürlüğü ekiplerimiz ise cadde ve sokakları temizliyor" dedi.
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