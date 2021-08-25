Yenişehir Belediyesi projelerini sergiledi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisinde yerini alarak ilçede gençlere yönelik geliştirilen projelerini sergiledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in dün açılışını gerçekleştirdiği kongreye Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile proje koordinasyon ekibi katıldı. Yenişehir Belediyesi tarafından ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde açılan stantta Yenişehir Belediyesinin yapmış olduğu İlkbahar Millet Kıraathaneleri, Teknoloji ve İnovasyon Merkezi, Akıllı Bisiklet Durağı, yeşil kuşak, mahallede spor ve sanat, Bilgi Evi projeleri katılımcılara tanıtıldı.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren gençlere yönelik yapılabilecekleri çalışmalar noktasında araştırmalar yaptıklarını ve yoğun mesailer harcadıklarını belirten Kaymakam Beşikci, ’’İlçemizde tamamlamış olduğumuz bir birinden farklı merkezlerimizde gençlerimize yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden tutun bir çok alanda açmış olduğumuz kurslar ve etkinlikler düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duymaktayız. Yenişehir Belediyesi olarak daha huzurlu ve daha modern bir ilçe olma yolunda gençlerimizin fikirlerine her zaman için önem vermekteyiz’’ dedi.