Yenişehir Belediyesi kütüphanelerinden üniversiteye

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’ne bağlı İlk Bahar Millet Kıraathanelerinde yıl boyu ders çalışan 200 öğrenci, 18 Haziran’da girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) kazanarak istedikleri üniversitelere yerleşti.

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Aliya İzzet Begovinç Gençlik ve Kültür Merkezi, Nev Mekân ve Ahi Evran Nev Mekân İlk Bahar Millet Kıraathanelerinde YKS sınavına hazırlanan 200 öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) kazanarak istedikleri üniversitelere yerleşti.

Gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci, ‘’Yenişehir Belediyemiz bünyesinde hızla değişen dünyada yerel ve küresel şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli gençlerin yetişebilmesi amacıyla teknoloji ile donatılmış dört adet İlk Bahar Millet Kıraathanemiz bulunmaktadır. Yenişehirli çocuklarımız ve gençlerimiz bu kıraathanelerimizde hem ders çalışabiliyor hem de ders molalarında PlayStation, masa tenisi, satranç gibi sporun çeşitli dallarıyla sosyalleşebilme imkânı bulabilmektedirler. Her yıl çok sayıda gencimiz kıraathanelerimizde ders çalışıp çeşitli sınavlara hazırlanmaktadırlar. Bu yıl da sınavlara İlk Bahar Millet Kıraathanelerimiz olan Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Kütüphanesi, Aliya İzzet Begovinç Gençlik ve Kültür Merkezi Kütüphanesi, Nev Mekân Kütüphanesi ve Ahi Evran Nev Mekân Kütüphanesi’nde hazırlanıp, YKS sınavına giren 200 öğrencimiz istedikleri üniversitelere yerleşti. Bu bizler için birer övünç vesilesidir. Bu vesileyle gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum, bundan sonraki eğitim hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum’’ ifadelerinde bulundu.