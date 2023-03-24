Yenişehir Belediyesi, istihdam garantili eğitim ve iş birliği protokolü imzaladı

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi, Kalkınma Ajansı ve Teleperformance (Metis Bilgisayar Sistemleri AŞ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte ilk etapta 200 gence istihdam garantili eğitim verilecek.

Yenişehir Belediyesi, Kalkınma Ajansı ve Teleperformance (Metis Bilgisayar Sistemleri AŞ) arasında imzalanan iş birliği protokolünde konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Genç İstihdamı Programı çerçevesinde ilk etapta 200 gence istihdam garantili eğitim için iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Beşikci, verilecek eğitimler ve iş birliği ile çağrı merkezi sektöründe yıl sonuna kadar bin 500 gence istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

Başkan Beşikci’nin konuşmasının ardından Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak ile Teleperformance Yetkilisi Emre Gül, istihdam garantili eğitim ve iş birliği protokolünü imzaladı.

Yenişehir Belediyesi konferans salonunda düzenlenen protokol törenine; Kaymakam Murat Beşikci, Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Yunus Çolak ile Teleperformance yetkilileri Emre Gül ve Tülay Doğrular katıldı.