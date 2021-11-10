Yenişehir belediyesi ışık oldu

Hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar Yenişehir İlçe Belediyesinin açtığı kurslar sayesinde okul sıralarına kavuşarak okuma ve yazmayı öğreniyorlar. Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde yaşları 40 ile 60 arasında değişen kursiyerlerin hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile İlçe’de kadın istihdamının arttırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için projeler yürütülürken, eğitim projelerine de büyük önem veriliyor. Ailevi nedenler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatlarında hiç okula gidemeyen kadınlar, Kaymakam Beşikci’nin talimatları ile Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde açılan kurslar sayesinde ilk kez okul sıralarına oturmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Okuma yazma bilmeyen kalmaması için tüm çabayı harcayacağız’’

Okuma yazma bilmeyen vatandaşlara ulaşarak okuma ve yazmayı öğrenmelerini sağladıklarını belirten Kaymakam Beşikci, "Ailevi nedenler ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hayatlarında hiç okula gidemeyen şu anda yaşları 40 ile 60 arasında değişen hanım efendilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaları için Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezimizde bir birinden farklı eğitim ve kurslar verilmektedir. Burada eğitim alan hiç okula gidemeyen hanımefendiler şuan okuma ve yazmaya geçmiş bulunmaktadırlar. Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak ilçemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız’’ dedi.

“Bizlere ışık oldular”

Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde okuma yazma eğitimi alan kadın kursiyerler ise "Işıksızdık, ışığımız yoktu. Burada kimin emeği geçtiyse Kaymakamımız ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim elimizden tuttular, bırakmadılar, ışık oldular, umut verdiler. Allah razı olsun, burası bize bir akan su, kaynayan bir yer. Elimizden tuttular, elimizi bırakmasınlar. Okuma ve Yazmaya geçtiğimiz için çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.