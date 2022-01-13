Yenişehir Belediyesi ekiplerinden yağmur sonrası hummalı temizlik

Diyarbakır’da dün akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından, Yenişehir Belediyesi temizlik ekipleri sabahın erken saatlerinde harekete geçerek ilçede yağmur sularıyla birlikte cadde ve mahalle aralarına inen çöpleri temizledi.

Yenişehir Belediyesi ekipleri yağışların kesilmesinin ardından İlçede görüntü kirliliğinin yaşanmaması ve ilçede yaşayan vatandaşların yağışlı hava şartlarından etkilenmemesi için hummalı bir çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin ilçede vatandaşların yağışlardan olumsuz etkilenmemeleri için 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, yağmur suları ile birlikte gelen atıkların ilçede mazgalların tıkanmaması için yoğun bir temizlik çalışması yürüttüklerini belirtti. Beşikci, "Yenişehir ilçemizde ekiplerimiz meteorolojiden gelen raporlar doğrultusunda vatandaşlarımızın olumsuzluklarla karşılaşmaması için mesai saati gözetmeksizin görevleri başında bulunmaktadırlar. İlçemiz ana arterlerinde ve ara sokaklarımızda bizlerini göremediği bir olumsuzluk yaşandığı taktirde vatandaşlarımız anında müdahale edilmesi için Yenişehir Belediyemizin whatsapp ihbar hattı olan 0532 778 96 54 nolu telefondan bizlere ulaşabilirler’’ dedi.

Öte yandan, Sanayi Mahallesi sakinleri rutin çöp toplama ve süpürme çalışmalarının yanı sıra, temizlik açısından oluşan her türlü olumsuz duruma anında müdahale eden Belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettikleri belirtildi.