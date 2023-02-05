Yenişehir Belediyesi ekipleri kar teyakkuzunda

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi ekipleri, karla yoğun mücadelesine buzlanma seferberliği ile devam ediyor.

Yenişehir ilçesine bağlı tüm kırsal mahallelerde bile ulaşımın aksamamasını sağlayan Yenişehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri şimdi de yağan kar sonrası ulaşım ve günlük hayatta aksaklık ve olumsuzluk yaşanmaması adına gecenin geç saatlerinde tuzlama çalışmaları başlattı. Yenişehir Belediyesi, kar yağışına karşı aldığı önlemler dahilinde yağış sonrası oluşabilecek buzlanma için yollara tuz dökümü gerçekleştiriyor. Yenişehir ilçesine bağlı kırsal bölgeler başta olmak üzere ilçe merkezi mahallelerde ve yan yollarda küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, gerçekleştirilen kar temizleme çalışmalarında yaya güvenliğini de ihmal etmiyor. Yol kenarlarında bulunan karları da temizleyerek buzlanmalara karşı tuzlama çalışması yapan ekipler, kayma riskine karşı önlemler aldı.

Gecenin geç saatinde ekiplerle bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, yılın ilk karının yağmasının ardından vatandaşlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada bulunacağını söyledi.