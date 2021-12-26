Yenişehir Belediyesi atık malzemelerden sokak hayvanların için yuva yaptı

Sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak, kedi ve köpekleri korumak adına sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte atıl malzemelerle üretilen kedi evlerinin üretimini artırdı.

Havaların soğumasıyla birlikte Yenişehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda barınabilecekleri alanları oluşturmaya devam ettiklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaların özveriyle sürdürüldüğünü söyledi. Atıl durumda olan araç lastikleri ile park ve bahçelerde kullanılan atık zemin kaplamalarından kedi evlerinin üretildiğini belirten Beşikci,havaların soğumasıyla birlikte sokak kedilerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla kedi maması dağıtımı ile kedi evi üretiminin devam ettiğini ifade etti. Başkan Beşikci, ’’Makine İkmal Müdürlüğümüzde kullanım süresi dolmuş ve atıl durumda olan araç lastikleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kullandığı atıl alt ve üst zemin malzemelerinden kedi evlerimizi hazırlıyoruz. Estetik görünümüyle dikkat çeken bu evlerimiz, kışın yağışlı ve soğuk havadan yazın da aşırı sıcaktan sokak kedilerini koruyor. Böylece sokakta yaşayan minik dostlar, soğuk ve yağışlı havalarda korunmuş oluyor. Sokakta yaşayan hayvanların rahat ve sıcak bir ortamda yaşamlarının devam ettirebilmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi.