Yenişehir Belediyesi 8 bin metrekare üzerinde yaptığı yapıları tamamladı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından 8 bin metrekare alan üzerine yapılan ve içerisinde Bilgi Evi, Hanım Evi, Gençlik Evi, İlk Bahar Millet Kıraathanesi, İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çocuk Oyun Alanlarının bulunduğu Ahi Evran Parkı tamamlandı.

Yenişehir Belediyesi ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi’nde 8 bin metrekare alan üzerine kurduğu Ahi Evran Parkı’nı tamamlayarak, mahalle sakinlerine yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Ahi Evran Parkı ile Yenişehirli vatandaşların aileleriyle birlikte nezih bir ortamda nefes almalarının sağlandığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 8 bin metrekare alan üzerine inşa ettikleri Ahi Evran Parkında farklı gruplara yönelik tasarlanan sosyal tesislerin ise her yaş grubuna yönelik olduğunu söyledi.

Ahi Evran Parkı’nın içerisinde özellikle öğrencilerin ilgi alanı olan Bilge Evi’nden tüm öğrencilerin faydalanacağını ifade eden Başkan Beşikci, "Ahi Evran Parkımızın içerisinde Bilgi Evimizden tüm öğrencilerimiz faydalanabilecektir. Bilgi Evimizin yanı sıra İlk Bahar Millet Kıraathanemiz, İkinci Bahar Millet Kıraathanemiz, Engelsiz Yaşam Merkezimiz, Hanım Evi ve Çocuk Oyun Alanlarımızda bulunmaktadır. İlçemizin ve Aziziye Mahallemizin çehresini değiştirecek olan parkımız tüm hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.