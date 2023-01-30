Yenişehir Belediyesi 3 noktada çorba ikramında bulundu

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, sabah saatlerinde 3 farklı durakta vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nın talimatıyla ilçenin yoğun bölgelerinden biri olan Ofis Semti’nde hafta içi her gün Üniversite ATM Durağı ile Dağkapı Hastaneler Durağına yerleştirdikleri tezgahlarda vatandaşlara ücretsiz sıcak çorba ikramına başladı.

Kurulan tezgahlarda sabahın erken saatlerinde sokakta bulunan tüm vatandaşlara sabah çorba ikramına başladıklarını ifade eden Başkan Beşikci, “Vatandaşlarımızın sabahın erken saatlerinde yoğunluk gösterdiği otobüs, minibüs ve servis araçlarının sürekli olarak ring halinde olduğu 3 durağımızda hafta içi her gün bu ikramımız devam edecektir. Bu uygulamamızı ilçemizin farklı noktalarına da taşıyacağız’’ dedi.

Vatandaşlar, çorba hizmetinden ötürü belediye yönetimine teşekkür ettiği belirtildi.