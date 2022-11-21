Yenişehir atletizm U16 yarı finalde

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcularından Delal Köse ve Serkan Topdemir, Adıyaman’da yapılan Bölgesel Kros Ligi müsabakalarında U16 yaş grubunda başarı elde ederek yarı finale kaldı.

Başta Atletizm olmak üzere diğer spor branşlarında mücadele eden sporculara destek verdiklerini belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Spor Kulübü olarak birçok başarıya imza attıklarını söyledi.

Yenişehir Spor Kulübü Atletizm takımından 12 sporcu ile müsabakaya katıldıklarını hatırlatan Başkan Beşikci, ’’Öncelikle başarılarıyla takımımızı yarı finale çıkaran Atletizm Sporcumuz Delal Köse ve Serkan Topdemir’i tebrik ediyorum. Yenişehir Spor Kulübü Atletizm takımımızdan 12 sporcumuz ile Bölgesel Kros Ligi müsabakasına katıldık. U16 kızlarda Delal Köse 2., U16 erkeklerde Serkan Topdemir ise 1.olarak madalyalarını aldılar. Bingöl, Tunceli, Elazığ, Siirt, Adıyaman, Batman, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır’dan katılan toplamda 18 takım arasından 3.’cü olduk. Bizlere bu onuru ve mutluluğu yaşattıkları için antrenörlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sporla iç içe yaşamaları ve sağlıklı birer birey olarak geleceklerine hazırlanmalarını sağlamak için Belediye olarak kendilerine desteklerimizi sürdüreceğiz’’ ifadelerinde bulundu.