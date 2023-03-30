Yeni yerleşim alanlarında altyapı ve içme suyu ihtiyacı karşılanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon çalışmasına başladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kaliteli içme suyu ve altyapı için çalışmalarına devam ediyor. DİSKİ ekipleri bu çerçevede yeni yerleşim alanı olan Üçkuyu Mahallesi 56. Sokakta içme suyu ve kanalizasyon hatları döşüyor.

Ekipler, 400 metre uzunluğundaki çalışmayı tamamladığında yüzlerce hane 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir suyuna kavuşacak, altyapı ihtiyaçları giderilecek.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tutşi, “Üçkuyular Mahallesi sınırları içinde yer alan bölgede ekiplerimiz, ihtiyaçların karşılanması amacıyla çalışıyor. Toplamda 400 metre uzunluğunda olan çalışmamız ile yeni yerleşim yerlerimizin kanalizasyon ve içme suyu hatlarını bağlanmış olacağız. Hatlarımız döşenince yeni yerleşim yeri olarak bu bölgemizde rahatlayacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.