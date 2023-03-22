Yeni kurulan DBB Kadın Voleybol Takımı turnuvalara hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yeni kurulan Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig hedefiyle müsabakalara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Bölgesel Lig’e katıldı. Yaklaşık 2 aydır çalışmalarına yoğun şekilde devam eden DBB Kadın Voleybol Takımı, 13 sporcu ve 3 teknik kadroyla beraber turnuvalara hazırlanıyor. Kadın Voleybol Takımı, büyükşehir belediyesine ait Talaytepe Kapalı Spor Salonu ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda yer alan fitness salonlarında şampiyon olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Müsabakalar 24-26 Mart’ta

Diyarbakır Voleybol İl Temsilciliği’nin yaptığı kuralar sonucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Elazığ Akçakiraz Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Lice Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı ve Diyarbakır İçkale Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı arasındaki müsabakalar 24-26 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Köşkler Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek. Karşılaşmalar sonucunda şampiyon olan ekip, bir üst turda play-off’lara katılmaya hak kazanacak. Play-off karşılaşmalarında TVF’nin çektiği kuralar sonucunda takımlar doğu veya batı gruplarında yer alacak.