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Yeni hatlar yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Mart itibariyle toplu taşıma alanında hizmete sunacağı yeni 4 ana ve 4 besleme hattı kent içi ulaşımda seyahat sürelerini kısacak ve yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek.

DİYARBAKIR 12.03.2021, 16:07
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Yeni hatlar yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 15 Mart itibariyle toplu taşıma alanında hizmete sunacağı yeni 4 ana ve 4 besleme hattı kent içi ulaşımda seyahat sürelerini kısacak ve yolculara ekstra mali külfet getirmeyecek.

Vatandaşların konforlu, ucuz ve güvenli ulaşım hizmetlerinden yararlanmaları için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu taşımaya nefes aldıracak olan 4 yeni ana ve 4 besleme hattı Pazartesi itibariyle vatandaşlara hizmet etmeye başlayacak. Yeni oluşturulacak ana ve besleme hatlarında toplam 83 toplu taşıma araçları 8 dakikada bir seferler düzenleyecek. Besleme hatlarında oluşturulan ringlerde hizmet üretecek olan toplu taşıma araçları vatandaşlardan ekstra ücret almayacak. Oluşturulan yeni ana ve besleme hatları sayesinde kent içi ulaşımda seyahat süreleri kısalacak. Ulaşım Master Planı çalışmalarında sona geldiklerini belirten Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay, master planının ilk uygulamasının 15 Mart itibariyle hayata geçeceğini kaydetti. Vatandaşların yeni oluşturulan ana ve besleme hatlarından herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Atalay, “4 tane yeni hat oluşturduk. Bu hatlarımız şimdiye kadar mevcut olan toplu taşıma hatlarımızdan biraz daha farklı özellikler taşıyorlar. Bunlara ana gövde hatları diyoruz ve A1, A2, A3, A4 isimleri ile adlandırdığımız bu yeni oluşturduğumuz hatlardan bir tanesi eskiden olmayan sıfırdan vatandaşların yoğun olarak talepte bulunduğu ve yolcu yoğunluğunun fazla olduğu bir bölge olan Diclekent bölgesine hitap edecek” ifadelerini kullandı.

“Duraklarda bekleme süreleri azalacak”

A1 kodlu hattın Afet Evler/500 Evler bölgesinden Dicle Üniversite Hastanesi’ne 16 toplu taşıma aracıyla karşılıklı seferler düzenleyeceğini dile getiren Atalay, “Bu hattımız aslında eski A5 hattı ile büyük benzerlik gösteriyor. Bu oluşturduğumuz hatlarımızın genel özelliği vatandaşların duraklarda bekleme süresini maksimum 8 dakika ile sınırlı tutmak. Bunun dışında uç noktalarında besleme hatları ile besleme hatları oluşturarak bu hattımızın daha seri, konforlu ve daha ekonomik olarak hizmete sunulmasını sağlamak” dedi.

“Besleme hattından ana hatta aktarımlarda ekstra ücret alınmayacak”

Afet Evler bölgesinde ring seferlerinin de olacağını vurgulayan Atalay, “Bu ring de seferlerimiz 8 dakikada bir hareket edecek. Ana hattımıza paralel olarak ve fiyat uygulamasında da aktarma yapma zorunluluğu olmasına rağmen konfor açısından, bekleme açısından, seyahat süresi açısından ve fiyat açısından herhangi bir külfet getirmeyecek. Bizim tam ücretimiz olan 2 lirayı ve öğrenciler için olan 1,25 liranın üzerinde herhangi bir ücret almayacağız. Ring seferine binen herhangi bir vatandaşımız A1 ana gövde hattına binmeden önce ring seferinde kartından 1 lira kesilecek aktarma yaptığında A1 hattına bindiğinde 1 lira daha kesilecek toplamda ödeyeceği zaten 2 liraydı, 2 liranın üzerinde bir ücret alınmayacak” şeklinde konuştu.

“Seyahat süreleri kısalacak”

A2 hattının Dicle Üniversite ve stadyum arasında yolcu taşıyacağını aktaran Atalay, üniversite içi ulaşımını ise besleme hattıyla sağlayacaklarını söyledi. A3 hattının güzergâhının Gazi Yaşargil Hastanesi ile Dicle Üniversite arasında faaliyet göstereceğini ifade eden Atalay, “Bu hattımızın üzerinde C1, C2, C3 ve C4 hatlarımız vardı. Bu hatlarımızda revizyon yaparak bu ana hattı oluşturduk. Ancak revizyon yaptığımız hatlardaki bu hattın görmediği bölgeler diğer hatlarımızla desteklenerek vatandaşlarımızın mağduriyetleri önlenmiş olacak. Bu da son noktasında hem Üçkuyular bölgesine hem de üniversite etrafındaki yerleşim bölgelerinden toplanan vatandaşlar ring seferleri ile ek ücret alınmadan kısa sürede kent merkezine erişimleri sağlayacak” diye konuştu.

“Yeni hatlar oluşturmaya devam edeceğiz”

A4 kodlu hattın diğer hatlarla benzerlikler taşıdığının altını çizen Atalay, “Buda Üçkuyular bölgesinden kenti gören ve üniversiteye kadar uzanan hattımız. Bu hattımız içinde Üçkuyular bölgesinde hizmet verecek ring seferleri oluşturuldu. Böylelikle şunu söyleyebiliriz ki 8 dakikada bir yeni oluşturduğumuz 4 Ana hat 4 ring hat olmak üzere 8 tane hattımızda vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Onların daha seri, daha kısa sürede, daha konforlu şekilde fazla ücret ödemeden seyahat etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın hizmetindeyiz, bütün önerileri de açığız. Tabii bu çalışmalar bu dört hattımızla sınırlı kalmayacak. Bu başlangıç sürecidir, bundan sonra da tüm hatlarımız da konforu sağlamak ve vatandaşın istek ve talepleri doğrultusunda yeni düzenlemelerimizde sıra ile gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.
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