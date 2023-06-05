Yeni bakanlar kurulu iş adamlarını umutlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni bakanlar kurulu bölgedeki iş adamlarını umutlandırdı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Bozkuş, yeni kabineden umutlu olduklarını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zamanki gibi beklentinin üzerinde bir kabine oluşturmasının umutları daha da büyüttüğünü söyledi. Bozkuş, "Cumhurbaşkanımızın yemin töreninin ardından herkes gibi bizde merakla açıklanması beklenen yeni bakanlar kurulu üyelerinin kimler olacağını sabırsızlıkla bekliyorduk. Açıkçası şunu belirtmeden geçemeyeceğim Cumhurbaşkanımızın oluşturacağı kadronun güzel bir kadro olacağından şüphemiz yoktu ama Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi beklentilerin üstünde bir kabine açıklayınca umutlarımızı tazeleyip, iş dünyası olarak ayrıca çok heyecan duyarak daha fazla motive olduk. Üstüne birde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği camiamızda yıllarca görev almış kıymetli bir başkanımızın, ağabeyimizin Ticaret Bakanı olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Çünkü kendisi diğer bakanlar gibi mahallenin tam içinden sorunları bilen ve bu sorunların nasıl çözüleceğini de çok iyi analiz eden bir isim. Yeni kadro tam bir teknokrasi camiasından oluşuyor. Rabbim ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu eylesin" dedi.