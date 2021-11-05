YEDAM Diyarbakır’da açıldı

Yeşilay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdiği Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nin (YEDAM) toplu açılış töreninde Diyarbakır YEDAM’ın da açılışı yapıldı.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk’ün de katıldığı Yeşilay Genel Merkezi’nde gerçekleşen törene, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde YEDAM’dan canlı bağlantı yapılarak açılış kurdelesi kesildi. Diyarbakır’daki açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Yeşilay Şube Başkanı Mesna Şimşek, Bölge Koordinatörü Muhammed Ay, Psikolog Ecem Işıkay Sapmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile YEDAM personeli katıldı.

Açılışların ardından Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de hizmet veren YEDAM’ların toplam sayısı 104’e ulaştı.