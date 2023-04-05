Yazar Bekir Develi Diyarbakırlılarla buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi çerçevesinde yazar Bekir Develi, sevenleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu bağlamında Ramazan ayına özel hazırladığı kültür ve sanat etkinlik takvimi devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca ’Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka’ mottosuyla hazırlanan takvimde Ramazan sohbetleri etkinlikleri bünyesinde yazar Bekir Develi, söyleşi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Develi anlattığı hikayelerle büyük beğeni topladı.

İzleyicilerden Kerim Tuncay, Bekir Develi’yi severek takip ettiğini, yazarı Diyarbakır’da gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Develi’yi gençler için bir ilham kaynağı olarak gördüğünü ifade eden Tuncay, anlattıklarıyla gençleri motive ettiğini belirtti.

Katılımcılardan Yusuf Damlayıcı ise etkinliği çok beğendiğini belirterek Ramazan ayı takviminin özellikle gençlere hitap ettiğini ifade etti.