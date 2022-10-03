“Yaşayan tarihten mimariye bir dokunuş atölyesi” ile Diyarbakır mimarisi ele alındı

Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Yaşayan Tarihten Mimariye Bir Dokunuş Atölyesi” çerçevesinde Ahmet Edip Sevgican ve Ali Haydar Canlı tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın geçmiş mimarisi ve yaşam kültürünün anlatıldığı sunumlar öncesi, atölye çerçevesinde Prof. Dr. Fatma Demet Aykal, Araştırma Görevlisi Ruşen Ergün ve Araştırma Görevlisi Berfin Eren danışmanlığındaki Temel Tasarım 1 öğrencilerinin tarihi doku anlayışlarının pekiştirilmesi amaçlandı, karakalem tekniğiyle iç mekan çizimleri gerçekleştirildi.