Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası için il seçmeleri yapıldı

Diyarbakır’da 28-29 Ocak tarihlerinde Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası Sanda ve Taolu il seçmeleri yapıldı. Seçmelere 57 erkek 44 kız olmak üzere toplamda 101 sporcu katıldı.

Müsabakalar büyük çekişmelere sahne olurken, sporcular birbirlerine üstünlük kurmak için büyük mücadele sergiledi. Wushu Kung-Fu il seçmelerine Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Bilal Şen ve çok sayıda sporsever katıldı.

Wushu Kung-Fu İl Temsilcisi Ramazan Şenol, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada Diyarbakır’da her zaman ayrı bir yeri olan Wushu Kung-Fu branşının tekrar canlanmasını, gençlerin heyecan ve azimlerini seçmelerde görmekten dolayı gururlandığını söyledi. Şenol, "Yaptığımız çalışmalarımız kentte wushu branşının bilinirliliği daha fazla artırmak olacaktır. Artık diğer sporlar gibi Wushu Kung-Fu ile ilgili programlar ve organizasyonları daha fazla yapmaya başlayacağız. Diyarbakır ilimizde yeniden Wushu Kung-Fu branşın gelişmesinde destek olan Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz’e, büyük cesaret göstererek yarışmalarda mücadele veren sporcu kardeşlerime, antrenör arkadaşlarıma ve hakemlerimize teşekkür ederim" dedi.