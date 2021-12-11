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Veteriner Fakültesi ’Beyaz Önlük Giyme Töreni’ gerçekleştirdi

Veteriner Fakültesini kazanan öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde ’Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni’ gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR 11.12.2021, 13:36
Veteriner Fakültesi ’Beyaz Önlük Giyme Töreni’ gerçekleştirdi

Veteriner Fakültesini kazanan öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde ’Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 179. Yılı Beyaz Önlük Giydirme Töreni’ gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, veteriner fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik gurubunun müzik ziyafetiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasında Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Vural, “179 yıl içerisinde veteriner hekimler hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği alanlarında çok büyük hizmetler verdiler. Dünyada ilk doku kültürü çalışmasını başlatan Prof. Dr. Tuğgeneral Süreyya Tahsin Aygün, ilk insan aşısını üreten ve denek bulamayınca aşıyı kendine uygulayarak Ruan’a yakalanıp şehit olan Yüzbaşı Kemal Cemil Bey, hayvanlarda spinal anesteziyi bularak insanlarda kullanımını sağlayan, bandajsız kırık tedavisini keşfederek insan hekimliğinin hizmetine sunan, insanlarda çocuk felci ve verem aşısını bulan ve bugün de covid aşımız TURKOVAC’I bulanlar meslektaşlarımız veteriner hekimlerdir. Veteriner hekimler sadece bilimde değil; edebiyatta, sanatta ve sporda da önemli işlere imza attılar. İstiklal Marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Ömer Seyfettin, Cengiz Aytmatov veteriner hekimdir’’ dedi.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesinin bölgenin değil, Türkiye’nin en önemli kurumlarından bir tanesi olduğunu söyledi. KArakoç, "Bu en önemli kurum olmamız bizim ürettiğimiz değerlerle gösterilecektir. Türkiye’de ilk örnek olarak belirtilen ’Diyarbakır İlinde Mandalarda Embriyo Transferi- Çekirdek Sürü Yöntemiyle Verimlerin, Yetiştirici Kazancının ve İstihdamının Arttırılması Projesi’ de geçen günlerde yaptığımız en önemli çalışmalar arasında yer alıyor’’ diye konuştu.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, ise Dicle Üniversitesinin Diyarbakır’ın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Çiftçi, "En önemli tanıtım alanlarımızdan biri ve her geçen gün gerek öğretim kalitesiyle, gerek öğretim elemanı kalitesiyle, donanımıyla, binalarıyla büyüyerek gelişen ve bundan sonra rektörümüzün katkılarıyla çok ilerleyerek iyi bir üniversite olacaktır’’ dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan ise bu programda olmaktan ve veteriner hekimliği mensubu olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi. Erkan, "İlk etapta milli şairimiz M. Akif Ersoy, yazarlar, politikacılar birçok büyük veteriner hekim yetiştirdi. Bizler sadece tedavi etmiyoruz. Aynı zamanda koruyucu hekimlik dediğimiz hastalığın bulaşmasını engelleyen metodları da gözden geçiriyor ve buluyoruz’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından programda Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdullah Özen ise ’Tarihi Pandemiler Üzerinden Anlamak’ adlı sunum gerçekleştirdi.

Özen, beyaz önlüğün aydınlığın, saflığın ve dürüstlüğün simgesi olduğuna vurgu yaparak veteriner yemini ettirdi. Akabinde beyaz önlük giyme törenine geçildi.

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