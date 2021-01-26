Vergi dairesinden borç yapılandırma uyarısı

Diyarbakır Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, 7256 Sayılı Vergi ve Diğer Borçların Yapılandırılması imkanından faydalanmak için son tarihin 1 Şubat olduğunu hatırlattı.

İlgililerin son günü beklemeden yapılandırma imkanından faydalanmasını isteyen Diyarbakır Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar’ın konuyla ilgili açıkla yaptı. Yaşar, “7256 Sayılı Vergi ve Diğer Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna başvuru süresi 01 Şubat 2021 tarihinde sona ermektedir. Çok geniş bir kitleyi kapsayan ve yapılandırmada önemli avantajlar sunan kanunun son başvuru tarihi 01 Şubat 2021 tarihidir. Vatandaşlarımıza çok önemli ödeme ve taksit imkanları sağlayan kanundan faydalanmalarını ve başvurularını son güne bırakmamalarını hatırlatıyoruz. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi posta yoluyla veya elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Vatandaşlarımızın pandemi koşullarını da dikkate alarak başvuru ve ödemelerini vergi dairelerine gitmeden www.gib.gov.tr web adresinden veya e-devlet üzerinden yapmaya davet ediyoruz. Yapılandırılan borçlar elektronik ortamda veya anlaşmalı bankalardan da ödenebilmektedir. Ayrıca yapılandırılan borçların peşin ödenmesi halinde idari para cezalarında yüzde 25, gecikme zammında ise yüzde 90’a varan indirimler uygulanmaktadır” dedi.