Vatandaş istedi taziyeevleri modern görüntüye kavuşturuldu
AK PARTİLİ DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇE BELEDİYESİ, KARACADAĞ BÖLGESİNDE BULUNAN ÇİÇEKLİYURT MAHALLESİ İLE BATI ÇANAKÇI MAHALLESİ’NE BAĞLI YEMİŞALAN MEZRASINDA BULUNAN TAZİYE EVLERİNİN MODERNİZASYONUNU YAPARAK YENİLEDİ.
AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Karacadağ bölgesinde bulunan Çiçekliyurt Mahallesi ile Batı Çanakçı Mahallesi’ne bağlı Yemişalan mezrasında bulunan taziyeevlerinin modernizasyonunu yaparak yeniledi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümü için başlatılan hizmet çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerlerini ziyareti sırasında vatandaşların taziyeevlerinin yenilenmesi taleplerini ilettiği Başkan Beyoğlu, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne talimat vererek taziyeevlerinin modern hale getirilmesini istedi. Başlatılan hummalı çalışma sonucu Karacadağ bölgesinde bulunan Çiçekliyurt Mahallesi ile Batı Çanakçı Mahallesine bağlı Yemişalan Mmzrasında bulunan taziyeevlerinin modernizasyonu Bağlar Belediyesi tarafından yapılarak güzel bir görüntüye kavuşturuldu.
Muhtarlardan teşekkür mesajı
Batı Çanakçı Mahalle muhtarı Necat Başaran ve Çiçekliyurt Mahalle muhtarı Mehmet Akpirinç, yapılan hizmetten memnun kaldıklarını ifade ederek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.
Başkan Beyoğlu ise bugüne kadar ihmal edilen kırsal yerleşim yerlerinin sorunlarını çözmek için çaba harcadıklarını belirterek birçok mahalle ve mezradaki okulların, taziyeevleri ve ibadet yerlerinin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın talebi üzerine taziyeevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak kullanışlı hale getirdik. İmkanlarımız dahilinde ilçemizin her karışına hizmet götürmeye devam edeceğiz” dedi.
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