Vatandaş davet ediyor, Başkan Beyoğlu iştirak ediyor

Diyarbakır’da, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, özel telefon hattından kendisine ulaşan vatandaşların davetini geri çevirmeyip 46 aydır mahalle mahalle geziyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu; sabahın erken saatlerinde hizmet binasına gelip yarım gün belediyenin hizmetleri ve çalışmalarıyla ilgili mesai yaptığı, günün ikinci yarısını ise ilçenin sokaklarında vatandaşların arasında geçirdiği belirtildi.

Başkan Beyoğlu’nun kimi zaman hastaların, engellilerin ve yaşlıların evlerine giderek ihtiyaçlarını karşılayarak dualarını aldığı, kimi zaman da mahalle sakinleri ve esnafın taleplerini yerinde tespit ederek çözümler geliştirdiği ifade edildi.

Bu yaklaşımın vatandaşlar arasında büyük kabul görerek takdir topladığına işaret eden Başkan Beyoğlu, vatandaşlara verdiği özel telefon hattı üzerinden gelen talep ve davetleri birebir takip ederek yıllardır şikayet konusu olan bürokratik vesayeti de ortadan kaldırmış durumda olduğu bildirildi.

Halkla daha fazla kucaklaşmak için böyle bir çalışma düzeni belirlediklerini anlatan Beyoğlu, "Her gün onlarca ailemizden davet alıyoruz. Bu davetler bizzat bize geliyor. Hamdolsun vatandaşlarımıza bu güveni verebildik. Biz de buna seve seve karşılık veriyoruz. Çok yoğun talep var. Emin olun zaman yetmiyor kimi zaman. Her şeye rağmen hepsine gidiyoruz. Bu konuda en büyük referans kaynağınız ve ilham vesilemiz olan cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve dua ileterek bize aktarılan talepleri karşılamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bizim işimiz her şart ve koşulda hizmet etmek, çözüm üretmektir. Durmak yok, son güne kadar yola devam.” dedi.