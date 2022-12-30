Vali Su, Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi projesinde çalışmaları inceledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi projesinde çalışmaları denetledi.

Diyarbakır’ı Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açacak olan “Diyarbakır Lojistik Merkezi”nde çalışmalar devam ediyor. Kaba inşaat çalışmalarının devam ettiği alanda süren çalışmaları kontrol eden Vali Ali İhsan Su, teknik personelden bilgi aldı.

Merkezin kent ekonomisine ve istihdamına büyük katkılar sağlayacak vizyon projelerden biri olduğunu vurgulayan Vali Su, “Bu önemli projeyi hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Lojistik Merkezin kurulması ile bölgenin en önemli ticaret yollarının kesişim noktalarında bulunan Diyarbakır’ın istihdamına da büyük oranda katkı sunması hedefleniyor. Kente olduğu kadar bölgeye de katkı sağlayacak merkez, Diyarbakır’ın yüksek katma değer üreterek tarım ve dış ticaret kenti olmasına önemli bir lokomotif olacak.

Diyarbakır’ın vizyon projelerinden olan Lojistik Merkez, ithal ve ihraç edilen ürünler ile hammaddelerin taşınmasından, iç piyasaya yönlendirilecek her türlü malzemenin depolanmasına kadar çeşitli hizmetleri bir arada verecek.

Vali Ali İhsan Su’ya saha incelemesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi eşlik etti.