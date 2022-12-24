Vali Su, Sanat Sokağı esnafının taleplerini dinledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sanat Sokağı esnafıyla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Vali Su, Sanat Sokağı’nda faaliyet gösteren işletmeleri gezerek hayırlı kazançlar dileğinde bulundu, sokak içerisinde yer alan eksikliklerin giderilmesi talimatı verdi. Vali Su, daha sonra bir işletmede tüm esnafla oturarak sohbet etti, taleplerini dinledi.