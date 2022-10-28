Vali Su, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi değirmende incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca restorasyon çalışmaları devam eden Fiskaya’daki tarihi değirmende incelemelerde bulunan Su, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Buradan tarihi Sur ilçesinin yeni cazibe merkezi olarak hayata geçirilen Yenikapı caddesinde esnafı ziyaret etti.

“Surlarda Diriliş” mottosuyla başlatılan restorasyon çerçevesinde çalışmaları tamamlanan ve Sur Belediyesi Evlendirme Merkezi olarak kullanılacak Yedikardeş Burcu’nda incelemelerde bulunan Su, yaptığı açıklamada, “Kentimize ve değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Diyarbakır’ımızı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Su’ya incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve ilgili daire başkanları eşlik etti.