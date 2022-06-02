Vali Su, çocuklarla fidan dikti

Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarla fidan dikti.

Yenişehir ilçesinde eski stadın yerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi’nde ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Vali Su, fidanları toprakla buluşturup, can suyu verdi. Etkinliklerle ilgili açıklamada bulunan Vali Su, Millet Bahçelerinin çevre bilinci oluşması ve halkın yararlanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yeşil alanlar oluşması için fidan dikmenin önemine dikkat çeken Vali Su, "Yaşanılabilir bir çevre, yeşil bir ortam sağlıklı yaşam için çok önemli. Herkesin çevre gününü kutluyorum. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımıza yönelik etkinlikler, yürüyüşlerimiz olacak. İnşallah bu tür etkinlikler tüm toplumda çevre bilincinin gelişmesine, güçlenmesine katkısı olacaktır. Vatandaşlarımızın dünya çevre günü ve çevre haftasını kutluyorum” dedi.

Çevre Haftası etkinliklerinde bin 200 ağaç ve 300 bin bodur bitkisi toprakla buluşacak. Programa, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.