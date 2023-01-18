Vali Su: “Bu yıl kenti ziyaret eden turist sayısı bir milyonu geçti”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Bismil’de devam eden proje ve yatırımları inceledi.

Burada konuşan Vali Ali İhsan Su, bu yıl kenti ziyaret eden turist sayısı bir milyonu geçtiğini, turistler, huzur ortamından dolayı geldiğini ifade etti. Vali Su, daha sonra sırayla, Bismil ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, devam eden proje ve yatırımları inceledi.

Kaymakam Engin Hakan Zengince tarafından karşılanan Vali Su, muhtarların katılımıyla gerçekleşen “Bismil İlçe Değerlendirme Toplantısı”na katıldı. Bismil İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Vali Su, başta kendi olmak üzere, kamu kurum müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile 7/24 vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

“Muhtarlar ildeki gözümüz kulağımız” diyen Vali Su, mahallelerde vatandaşların yaşadığı sorunları en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu belirtti.

“İlimizde şu anda huzur, güven, istikrar var”

Muhtarların mahallelerde yapılan kamu hizmetlerine sahip çıkmasını isteyen Vali Su, şunları kaydetti:

“Siz söyleyeceksiniz, biz yapacağız. İlimizde şu anda huzur, güven, istikrar var. Biz bunu sağlamak için 7/24 çalışıyoruz. Bunun devamı sizin elinizde, o yüzden huzuru bozacaklara fırsat vermeyelim. Bu yıl kenti ziyaret eden turist sayısı bir milyonu geçti. Turistler, huzur ortamından dolayı geliyor.”

Vali Ali İhsan Su, daha sonra ilçede devam eden çalışmaları denetledi. Bismil Belediyesi’nin ilçe merkezinde inşa ettiği parkı inceleyen Vali Su, ardından Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandıracağı bin kişilik kapalı spor salonunu kontrol etti. Vali Su, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak gençlerin ücretsiz spor yapmalarını sağlayacak alanın bir an önce tamamlanması için talimat verdi.

Vali Su, Bismil ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.