Vali Su: “450 firma fabrika kurmak için yer talep etti”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Eğil ilçesinde muhtarlarla ilçe değerlendirme toplantısı düzenledi.

Kaymakam İdris Aslan tarafından karşılanan Vali Su, Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Eğil İlçe Değerlendirme Toplantısı”nda muhtarları dinledi. Vali Su, ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek, muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorunları dinledi, çözüm için görüş alışverişinde bulundu.

Vali Su, yaptığı konuşmada, 2022’de 1 milyon 70 bin turist ağırladıklarını anımsatarak bunun önemli bir bölümünün Eğil ilçesini de ziyaret ettiğini söyledi.

Şehirde turizmin yanı sıra ekonomide de ilerleme sağlandığını vurgulayan Vali Su, “Huzur ve güven ortamı Diyarbakır’ımızın gelişmesini sağlıyor. Huzur ve güven ortamından dolayı 450 firma Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurmak için yer talep etti. Şehrimizin ekonomisinin gelişmesi için çalışıyoruz.” dedi.

Şehrin gelişmesi için her alanda hizmet ettiklerini aktaran Vali Su, “Şu anda ilimizde dokunmadığımız hizmet noktası yok. 2022’de 1800 kilometre yol yaptık. Her ilçemizde olduğu gibi Eğil’de de asfalt ve kilitli parke çalışmalarını gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Şehir merkezi ve ilçelerde mağdur vatandaşlara, içerisinde 750 lira olan “Sosyal Kart” dağıttıklarını hatırlatan Vali Su, Eğil’de 400 vatandaşa Sosyal Kart verdiklerini aktardı. Vali Su, muhtarlara mahallelerinde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşları kendilerine bildirmelerini istedi.

Eğil’de ilçe girişinde park yapım çalışmalarına başladıklarını anlatan Vali Su, ilçeye bilgievi, akademi lise ve kapalı spor salonu yapacaklarını müjdeledi.

Değerlendirme toplantısının ardından ilçedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Vali Su, talepleri dinledi.

Vali Su’ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, kamu ve kurum müdürleri eşlik etti.