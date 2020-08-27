Vali Karaloğlu’ndan Silvan’a çıkarma
DİYARBAKIR VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MÜNİR KARAOĞLU, SİLVAN İLÇESİNDEKİ TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARI ZİYARET ETTİ.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaoğlu, Silvan ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.
Vali Münir Karaoğlu, tarihi Malabadi Köprüsü ve Selahaddin-i Eyyubi Camisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Selahaddin-i Eyyubi Camisinde incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, buradaki vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Malabadi Köprüsüne geçen Vali Karaloğlu, küçük çocuklardan köprünün hikayesini dinledi. Vali Karaoğlu, köprünün tanıtım ve çevre düzenlenmesi için en kısa zamanda çalışmalara başlanılacağını söyledi.
Vali Karaoğlu daha sonra Silvan Kaymakamlığına geçerek burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Uslu’dan ilçe ille ilgili brifing aldı.
Vali Karaloğlu, ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.
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