Vali Karaloğlu yol yapım çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Bağlar ilçesi Doç. Dr. Ahmet Bilgin Caddesinde devam eden asfalt yenileme çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi Sümerpark yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu, Bağlar ilçesinin ana caddelerinden olan Doç. Dr. Ahmet Bilgin Caddesine yönelik asfaltlama çalışmasını yerinde takip etti. Cadde boyunca incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu, yetkililerden çalışmaların hangi aşamada olduğu hakkında bilgi aldıktan sonra Doç Dr. Ahmet Bilgin Caddesinin asfalt yenileme çalışmasının bayramdan önce tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasını istedi. Caddenin peyzaj çalışmalarını da değerlendiren Vali Karaloğlu, cadde için yeşil alanlar ve ağaçların ağırlıklı olarak kullanıldığı bir çalışma yapılması ve kaldırımlar ile rögar kapakları düzenlemelerinin tamamlanması talimatını verdi. 4 bin ton asfaltın kullanılacağı bin 750 metre uzunluğundaki yolda refüjde düzenleme ve aydınlatma yapılacak.

Buradaki incelemelerinin ardından Sümerpark içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine ziyarette bulunan Vali Karaloğlu, yerleşkedeki kütüphanede incelemelerde bulundu. Ziyareti esnasında kütüphanede bulunan gençlerle bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, kütüphanenin faaliyet saatleri konusunda öğrencilerden gelen talepleri dinledi ve çözüm konusunda istişarelerde bulundu. Vali Karaloğlu, kütüphane ziyaretinin ardından sosyal alanlardaki incelemelerine devam etti. Yerleşke ile kadın, çocuk, genç ve engellilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal yaşama katılımlarının sağlanmasının hedeflendiğini belirten Vali Karaloğlu, bu amaçla açılan birimlerin daha işlevsel hale getirileceğini ifade etti.

Büyükşehir yetkilileri ile hafta sonu toplantıları devam ediyor

Vali Karaloğlu, kentin gelişimine yönelik sürdürdüğü ve Büyükşehir Belediyesinde görevli farklı alanlarda hizmet veren daire başkanları ile yaptığı toplantılara bu hafta sonunda da devam etti. Özellikle Diyarbakır’ın kentleşme çalışmaları ve devam eden projelerin ele alındığı toplantılarda Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Daire Başkanlıkları yetkilileriyle birer görüşme gerçekleştirdi.