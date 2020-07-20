Vali Karaloğlu, Sur’daki Cemil Paşa Konağını gezdi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Sur ilçesinde bulunan tarihi Cemil Paşa Konağını ziyaret ederek, eksikliklerin giderilmesini istedi.

Vali Karaloğlu, 500 belge, 450 siyah beyaz fotoğraf, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescillenen 235 eser ve 260 etütlük eser ile Diyarbakır’ın tarihine ışık tutan konakta, henüz sergilenmeyen ürünlerin de sergiye açılmasının önemine vurgu yaptı. Yapılan restorasyon çalışması sonucu Kent Müzesine dönüştürülen konakla ilgili eser toplama ekibi oluşturularak el yazması eserlerin gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Vali Karaloğlu, Diyarbakır’a özgü motiflerin yer aldığı kalıpları kumaşlar üzerinde kullanarak tekstil alanında da öze dönmeyi ve bu yönde kurslar düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Vali Karaloğlu, Kent Müzesiyle ilgili olarak, Diyarbakır’ın ilk moda tasarımcısı ve aynı zamanda Cemil Paşanın da torunu olan Şermin Cemiloğlu’nun tasarımlarının baskılarının yenilenerek yayınlanması önerisinde bulundu. Şehirler için böyle tarihi yerlerin tanıtımının önem arz ettiğinin de altını çizen Vali Karaloğlu, ayrıca konak içerisinde, geçmişten günümüze kadar varlığını devam ettirmiş mesleklerin geleceğe aktarılmasına yönelik kursların düzenlenebileceğini belirtti.

Ziyaretinin ardından mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çocuklarla ilgilendi.