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Vali Karaloğlu, Sanat Sokağı’nın ilk hatıra fotoğrafını esnafla birlikte çekti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çalışmaların sona yaklaştığı Sanat Sokağı’ndaki çalışmaları inceledi. Vali Karaloğlu, sokakta hazırlanan hatıra fotoğrafı panosunun önünde esnafla fotoğraf çektirdi.

DİYARBAKIR 25.04.2021, 15:47
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Vali Karaloğlu, Sanat Sokağı’nın ilk hatıra fotoğrafını esnafla birlikte çekti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çalışmaların sona yaklaştığı Sanat Sokağı’ndaki çalışmaları inceledi. Vali Karaloğlu, sokakta hazırlanan hatıra fotoğrafı panosunun önünde esnafla fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli noktalarından biri olan Sanat Sokağı’nda başlattığı A’dan Z’ye yenileme çalışmaları sona yaklaştı. Vali Karaloğlu, altyapısı güçlendirilen ve aydınlatması tamamlanan sokaktaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, daha sonra esnafla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Esnaftan, çalışmaların tamamlanmasının ardından sokağa fiziki ve manevi olarak sahip çıkmalarını isteyen Vali Karaloğlu, Sanat Sokağı’nda yeni oluşturulan ‘Sanat Sokağı Hatırası’ köşesinde esnafla özçekim yaptı. Sanat Sokağı’nda gerçekleşen incelemelerde Vali Karaloğlu’na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan ve daire başkanları eşlik etti.
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