banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda yeniden yükselişte
Dolarda yeniden yükselişte
Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş
Külçe bakır yerine kaldırım taşı gönderilmiş
Çiğ köftede hileye dikkat!
Çiğ köftede hileye dikkat!
Marvel'ın yıldızı Tom Holland'dan Emma Watson itirafı!
Marvel'ın yıldızı Tom Holland'dan Emma Watson itirafı!

Vali Karaloğlu önce tarihi Peynirciler Çarşısının projesini inceledi, ardından esnafla birlikte çay içti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tarihi Peynirciler Çarşısının yeni görünümü için esnafla bir araya gelerek projeyi değerlendirdi. Vali Karaloğlu daha sonra pandemi süresince kapalı olan ve tekrardan kepenkleri açan esnafı ziyaret ederek çay içti.

DİYARBAKIR 02.03.2021, 14:08
1
Vali Karaloğlu önce tarihi Peynirciler Çarşısının projesini inceledi, ardından esnafla birlikte çay içti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tarihi Peynirciler Çarşısının yeni görünümü için esnafla bir araya gelerek projeyi değerlendirdi. Vali Karaloğlu daha sonra pandemi süresince kapalı olan ve tekrardan kepenkleri açan esnafı ziyaret ederek çay içti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ile beraber, Diyarbakır’ın tarihi Peynirciler Çarşısını tekrardan modern ve çağdaş yaşama uyumlu şekilde inşa edilmesi için çarşı esnafıyla bir araya geldi. Mağduriyetlerin yaşanmaması adına büyük bir özenle hijyen ve temizlik kurallarına uyumlu şekilde inşa edilecek çarşı için esnaflarla istişare eden Vali Karaloğlu, daha sonra yeni kontrollü normalleşme süreci ile tekrar faaliyete geçen esnafı ziyaret edip hayırlı işler dileyerek, birlikte çay içti. Vali Karaloğlu, esnafı pandemi kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, peynir ve süt ürünlerinin Diyarbakır ile bölge için çok önemli olduğunu, Diyarbakır’ın coğrafi işaret alan ürünlerinden bir tanesinin de örgü peynir olduğunu hatırlattı. Vali Karaloğlu, “Şu anda içerisinde bulunduğumuz Peynirciler Çarşısı zamanındaki imkanlarla yapılmış ama bugün, hijyen temizlik kurallarının tam sağlamayan bir mekan. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz burayla ilgili bir proje geliştirdi. Bana daha önce sundular, proje üzerinde biz, bize göre bazı değişiklikler yaptık ama şunu konuştuk arkadaşlarla mutlaka gidelim. Esnafın görüşüne alalım nihayetinde burada çalışacak olan sizsiniz sizin görüşünüz bizim için önemli. Hem projeyle ilgili hem proje sonrasında buranın işletilmesi ile ilgili esnafımızın görüşü önemli dedik ve bugün onun için buradayız. Bugün sizin söylediğiniz her şeyi biz not aldık. Daha sonra esnafımızla, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yine çalışsın ama hedefimiz şu, bir bu görüntüden şehri kurtaralım, bu görüntülerden peynirci esnafımızı kurtaralım. Çağdaş temizlik kurallarına dikkat edebileceğimiz dışardan gelen herkesin mutlaka ziyaret etmek istediği bir mekan oluşturalım. İki burada şu anda fiilen bunun altını çizerek söylüyorum, fiilen esnaflık yapan fiilen burada peynir alan, satan esnafı da mutlaka koruyalım. Bir adaletsizlik, bir haksızlık da yapmayalım. Bütün amacımız bu hepinizin görüşü bizim için kıymetli. Her birinize ayrı ayrı memnun edemeyebiliriz, ama ortak bir paydada buluşabiliriz. Bunu siz sağlayacaksınız ortak bir payda oluşturacağız mağduriyet oluşturmayacağız. Burayı da hızlı bir şekilde yıkıp az önce projesini gösterdiğimiz yani şu andaki durumdan böyle bir yapıya geçmek hangi birimizi memnun etmez arkadaşlar. Bunu elbirliğiyle inşallah yapacağız. Dediğim gibi vakıflar burası vakıf arazisi vakıflar gelir getiren yerlerden bir tanesi elbette ki vakıflar kira geliri elde etmek isteyecektir. Ama çok ciddi bir maliyetinin olduğunu da unutmayın. Çünkü şu anda sizin dükkanlarınızda buzdolabınız bile yok. Biz soğuk hava deposu olan iş yerleriniz olsun arzusundayız. İçerisinde sosyal mekanların olduğu buraya gelen insanların oturup çay kahvesini içebileceği modern çağdaş bir mekan olsun istiyoruz. Ama böyle iç içe girmiş ne olduğu belli olmayan bir yapı yapacaksak öyle bir yapıda yapmayız arkadaşlar şehrin öyle bir şeye ihtiyacı yok zaten ortada öyle bir yapımız var. İyi niyetle buradayız, sizin bize ifade ettiğiniz tüm görüşleriniz değerli kıymetli inşallah Vakıflar Bölge Müdürlüğünde esnaf odası başkanımız esnaf temsilcisi de alsın yanına burada iş yapan fiilen iş yapan arkadaşlardan yanına alsın tekrar projesi üzerinde oturun çalışın. Bize şunu deyin biz hazırız yıkalım ve yapalım deyin biz yıkalım ve burayı yapalım" dedi.

Vali Karaloğlu, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Borsa Hanında incelemede bulunarak yeni proje için çalışmalar başlattıklarının müjdesini de verdi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20