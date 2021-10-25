Vali Karaloğlu, hafta sonu çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Hafta sonunda çalışan ekipleri ziyaret eden Vali Karaloğlu, Üçkuyular mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı ve Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kavşağı’nda devam eden yol yapım ve asfalt yenileme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. 500 Evler Parkı, Koşuyolu Parkı ve Koşuyolu Bilgi Evi ile denetimlerini sürdüren Vali Karaloğlu, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi. Belediye personelinin özveriyle çalıştığını ifade eden Vali Karaloğlu, “Gece gündüz Diyarbakır’ımız için ter döken çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Karaloğlu, vatandaşların taleplerini dinleyerek bir süre sohbet etti.