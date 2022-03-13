Vali Karaloğlu, Diyarbakır’ın çehresini değiştirecek projeleri inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hafta sonu mesaisinde daha yeşil ve düzenli bir kent için devam eden çalışmaları inceledi.

Vatandaşlara yeni bir dinlenme alanı fırsatı sunacak ‘Eski Stadyum’ yerine yapılan Yenişehir Millet Bahçesi’nde çalışmaları inceleyen Vali Karaloğlu, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Karaloğlu, ardından Bağlar ilçesinde içerisinde cami, 2 kütüphane, millet kıraathanesi, basketbol, voleybol, futbol sahası, tenis kortu, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunacağı Bağlar Millet Bahçesi’nde çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Karaloğlu, vatandaşları doğa ile buluşturacak iki projenin önemini vurgulayarak, ”Diyarbakır’ımızı yemyeşil bir bahçeye dönüştürene dek çalışamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaloğlu, ardından Mehmet Uzun Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan kapalı semt pazarı inşaatını inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaloğlu, işçilere kolaylıklar diledi. Karaloğlu, kentin ilk kapalı semt pazarı olacak projenin gerekli olduğunu belirterek, “Hemşerilerimizin ferah ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapacakları pazarımız Bağlar’ımıza, Diyarbakır’ımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Vali Karaloğlu’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ile daire başkanları eşlik etti.