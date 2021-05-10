Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin kentteki üreticilere, 5 bin Diyarbakır karpuzu fidesi dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Vali Karaloğlu, "Diyarbakır karpuzu asırlardır devam eden hikayemizdir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında üreticilere 5 bin Diyarbakır karpuzu fidesi verildi. Vali Münir Karaloğlu, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan törende, Diyarbakır karpuzunun, Diyarbakır peyniri ve Diyarbakır ekmeğinin buluştuğu sofradan daha leziz sofra tanımadıklarını söyledi. "Lokman Hekimin ’Bunu yiyen hasta olmaz’ dediği en şifalı meyvemiz Diyarbakır karpuzu, bizim manilerimiz, türkülerimiz, şenliklerimiz, rengimiz, sembolümüz, asırlardır devam eden hikayemizdir" ifadelerini kullanan Vali Karaloğlu, "Diyarbakır karpuzundan daha serin daha tatlı daha sulu meyve bilmeyiz. Diyarbakır karpuzu, Dicle ve Hevsel’in bereketi ve Güneydoğu’nun sıcak güneşi ile pişer, güvercinin gübresi ile büyür, bize özeldir bize aittir ve Diyarbakır Karpuzu Diyarbakır’ımızın en önemli markasıdır" diye konuştu.

"Çiftçimize gübre ve ilaç desteğimiz de devam edecek"

Vali Karaloğlu, asırlardan bu yana sıra, ocak, kuyu yetiştirme usulleri ile sürme, pembe, ferik, karakış ve beyazkış yerel adlarıyla Diyarbakır karpuzunun üretildiğini vurguladı. Çiftçilere fide dışında da desteklerinin devam edeceğinin kaydeden Vali Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün fideyi vereceğiz. Bunu vermekle kalmayacağız. Çiftçimizin tarladaki gübre ve ilaç ihtiyaçlarında arkadaşlar tespitlerini yaptılar. İnşallah çiftçimize gübre ve ilaç desteğimiz de yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairemiz tarafından çiftçimize desteğimiz devam edecek. Amacımız bu en lezzetli markamızı hem üreten çiftçi sayımızı arttırmak hem bunu gelecek nesillere dedelerimizden devraldığımız gibi hem yetiştirme biçimleri bakımından hem yerel türler bakımından gelecek nesillere de bu marka değerimizi aktarabilmek. Bugün burada fide dağıtmış olduğumuz bütün üreticilerimize bol kazançlar diliyorum."

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, coğrafik işaretli Diyarbakır Karpuzu yetiştiricisi 29 üreticiye 5 bin fide, 10 ton azotlu gübre, 150 litre yaprak biti ilacı, 20 litre kırmızı örümcek ilacı, 3 bin litre torf, 400 litre perlit desteğinde bulundu.